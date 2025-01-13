Российская медалистка ОИ-2024 вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче первого тура представительница России обыграла итальянскую спортсменку Элизабетту Коччаретто. Встреча, которая длилась 1 час 37 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:4) 6:4. За это время Шнайдер сделала три подачи навылет и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянки шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в следующий круг Шнайдер сразится с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) – Эшлин Крюгер (США).

Также во второй круг Открытого чемпионата Австралии вышли еще три представительницы России. Людмила Самсонова со счетом 6:2, 6:4 одолела соотечественницу Камиллу Рахимову, Анастасия Потапова с результатом 6:2, 7:5 одержала победу над Тамарой Зиданшек из Словении, а Анастасия Павлюченкова переиграла китаянку Юань Юэ со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Во втором круге Потапова и Павлюченкова сразятся между собой.

Еще одна россиянка Полина Кудерметова завершила выступление на турнире.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев признался, что принимал антидепрессанты.