Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Реал» пропустил четыре мяча от «Барселоны»

«Реал» разгромно проиграл «Барселоне» первый тайм финала Суперкубка Испании
close
Pedro Nunes/Reuters

Мадридский «Реал» с разгромным счетом проиграл «Барселоне» первый тайм финала Суперкубка Испании.

По итогам первых 45 минут счет 4:1 в пользу «Барселоны». В составе сине-гранатовых по разу отличились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья и Алекс Бальде. Единственный мяч в составе мадридской команды на счету французского форварда Килиана Мбаппе, для которого этот мяч стал первым в «Класико».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» оказалась сильнее «Атлетика» из Бильбао, а «Реал» переиграл «Мальорку».

В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона мадридский «Реал», который возглавляет Карло Анчелотти, идет на втором месте, набрав 43 очка. Отставание от занимающего первую строчку «Атлетико» составляет один балл. «Барселона», идущая на третьей позиции, имеет в активе 38 баллов.

Ранее стало известно, при каком условии «Спартак» усилится звездным сербом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами