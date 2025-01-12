«Реал» пропустил четыре мяча от «Барселоны»

Мадридский «Реал» с разгромным счетом проиграл «Барселоне» первый тайм финала Суперкубка Испании.

По итогам первых 45 минут счет 4:1 в пользу «Барселоны». В составе сине-гранатовых по разу отличились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья и Алекс Бальде. Единственный мяч в составе мадридской команды на счету французского форварда Килиана Мбаппе, для которого этот мяч стал первым в «Класико».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» оказалась сильнее «Атлетика» из Бильбао, а «Реал» переиграл «Мальорку».

В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона мадридский «Реал», который возглавляет Карло Анчелотти, идет на втором месте, набрав 43 очка. Отставание от занимающего первую строчку «Атлетико» составляет один балл. «Барселона», идущая на третьей позиции, имеет в активе 38 баллов.

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