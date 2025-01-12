Стало известно, при каком условии «Спартак» усилится звездным сербом

«Евро-Футбол.Ру»: «Торино» продаст Илича в «Спартак» не менее чем за €20 млн

Сербский полузащитник «Торино» Иван Илич перейдет в московский «Спартак» при условии выплаты в €20 млн. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, итальянский клуб выразил готовность продать 23-летнего футболиста только за вышеупомянутую сумму. Руководство туринской команды хочет получить прибыль с продажи игрока, который был выкуплен в 2023 году у «Вероны» за €16,5 млн.

В текущем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 13 матчей. В этих играх он забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков

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