Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил первый гол в «Эль-Класико».

25-летний форвард сборной Франции открыл счет в матче против «Барселоны» за Суперкубок Испании, отличившись на пятой минуте встречи. Для Мбаппе этот гол стал седьмым в ворота «Барселоны» — до этого француз шесть раз поражал ворота «блауграны» в составе «Пари Сен-Жермен».

В данный момент в матче заканчивается первый тайм, счет 3:1 в пользу «Барселоны». В составе сине-гранатовых по разу отличились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Рафинья.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона мадридский «Реал», который возглавляет Карло Анчелотти, идет на первом месте, набрав 43 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Атлетико» составляет два балла, а от «Барселоны», идущей следом, пять.

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