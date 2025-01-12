Российский футболист столкнулся с трудностями при получении визы в США

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что испытывал трудности при планировании отпуска в США.

По его словам, въездной документ ему удалось только со второй попытки.

«Визу тяжело получали, одобрили не с первого раза. Времени было не слишком много, но мне очень понравилось. Добираться было трудно, летели через Дубай», — заявил Карпукас.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее одного из лучших футбольных судей России не позвали на сбор арбитров УЕФА.