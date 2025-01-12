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Одного из лучших футбольных судей России не позвали на сбор арбитров УЕФА

«Спорт-Экспресс»: арбитра Сергея Карасева не позвали на сбор судей УЕФА
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Global Look Press

Российского футбольного арбитра Сергея Карасева не позвали на сбор судей Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА), который пройдет с 3 по 5 февраля в Греции, передает «Спорт-Экспресс».

Зимой УЕФА собирает арбитров, которые будут работать на играх клубов и сборных во второй части сезона.

Арбитр Сергей Чебан не приглашен на курс для молодых рефери, который пройдет в эти же сроки. По рекомендации Российского футбольного союза (РФС) этой зимой Чебан получит эмблему Международной федерации футбола (ФИФА).

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось о том, что южноамериканская сборная хочет провести матч с Россией.

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Футбол. Чемпионат России
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