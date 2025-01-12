Российский футболист признался в любви к США

Полузащитник «Локомотива» Карпукас заявил, что ему понравилось в США

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас в интервью «Матч ТВ» заявил, что с удовольствием посетил в США во время отпуска.

По его словам, наибольшие впечатления у него остались от похода на баскетбол.

«Очень понравилось. Посмотрел Нью‑Йорк, Лос‑Анджелес, Лас‑Вегас и Гавайи. Ходил на НБА, впервые попал на баскетбол вживую и сразу задал очень высокую планку. Они делают шоу», — заявил Карпукас.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча на Суперкубок Испании против мадридского «Реала».