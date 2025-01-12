Президент «Барселоны» о матче с «Реалом»: этот матч задает планку

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча на Суперкубок Испании против мадридского «Реала», заявив, что за игрой будет следить весь мир. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на издание Marca.
«Нам не привыкать играть с «Реалом», за матчем будет следить весь мир. Думаю, что встреча будет захватывающей, как и все прошлые игры с «Реалом». «Эль-классико» задает планку в футболе», — сказал Лапорта.
В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона мадридский «Реал», который возглавляет Карло Анчелотти, идет на первом месте, набрав 43 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Атлетико» составляет два балла, а от «Барселоны», идущей следом, пять.
В полуфинале «Барселона» обыграла «Атлетик» из Бильбао, а «Реал» обыграл «Мальорку».
«Реал» и «Барселона» сыграют 12 января. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.
Ранее форвард «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что мечтает о Суперкубке Испании.