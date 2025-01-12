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Президент «Барселоны» о матче с «Реалом»: этот матч задает планку

Президент «Барселоны» Лапорта о матче с «Реалом»: за игрой будут следить все
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Javier Borrego/Global Look Press

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча на Суперкубок Испании против мадридского «Реала», заявив, что за игрой будет следить весь мир. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на издание Marca.

«Нам не привыкать играть с «Реалом», за матчем будет следить весь мир. Думаю, что встреча будет захватывающей, как и все прошлые игры с «Реалом». «Эль-классико» задает планку в футболе», — сказал Лапорта.

В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона мадридский «Реал», который возглавляет Карло Анчелотти, идет на первом месте, набрав 43 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Атлетико» составляет два балла, а от «Барселоны», идущей следом, пять.

В полуфинале «Барселона» обыграла «Атлетик» из Бильбао, а «Реал» обыграл «Мальорку».

«Реал» и «Барселона» сыграют 12 января. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Ранее форвард «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что мечтает о Суперкубке Испании.

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