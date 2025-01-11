Форвард «Барселоны»: мы покажем свой лучший футбол в игре с «Реалом»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Испании против мадридского «Реала», заявив, что хочет выиграть трофей, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на ESPN.

«Очень жду этой игры. Думаю, что нас ждет классный матч, мы покажем свой лучший футбол. Такие встречи всегда являются особенными. Я хочу выиграть Суперкубок. Вся команда хочет», — сказал Левандовски.

В турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона мадридский «Реал», который возглавляет Карло Анчелотти, идет на первом месте, набрав 43 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Атлетико» составляет два балла, а от «Барселоны», идущей следом, пять.

В полуфинале «Барселона» обыграла «Атлетик» из Бильбао, а «Реал» обыграл «Мальорку».

«Реал» и «Барселона» сыграют 12 января. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Ранее матч «Реала» в Суперкубке Испании закончился потасовкой.