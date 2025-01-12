В Саудовской Аравии сказали, что могут купить звезду мадридского «Реала»

Глава саудовской футбольной лиги Омар Мугарбель заявил, что клубы из Саудовской Аравии могут купить игрока мадридского «Реала» Винисиуса, передает As.

«У наших клубов есть все необходимое для привлечения, развития и воспитания такого таланта. Так что давайте подождем и посмотрим, что будет с Винисиусом», — сказал Мугарбель.

В январе Винисиус наказание за толчок в голову голкипера испанской «Валенсии» Столе Димитриевски. Таким образом, Винисиус пропустит два ближайших матча национального чемпионата против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида». Помимо дисквалификации, южноамериканец должен будет выплатить штраф в размере €600 тыс.

Ранее бразилец извинился за свое удаление.

На 79-й минуте при счете 0:1 Винисиус получил прямую красную карточку за толчок вратаря соперника Столе Димитриевски. Однако в оставшееся время команде удалось забить дважды и победить 2:1.

Ранее «Барселоне» окончательно отказали в регистрации дорогостоящего новичка.