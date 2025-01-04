«Барселоне» окончательно отказали в регистрации дорогостоящего новичка

MD: «Барселоне» окончательно отказали в регистрации Ольмо на вторую часть сезона

Испанский суд вынес окончательное решение по поводу испанского футболиста Дани Ольмо. «Барселоне» отказано в его регистрации на вторую часть сезона чемпионата страны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Срок регистрации Ольмо в чемпионате Испании завершается 31 декабря. Поскольку футболист не сможет сыграть за каталонцев до конца сезона, он может покинуть клуб бесплатно. Кроме того, Ольмо не сыграет и за сборную Испании и пропустит Лигу наций и старт отбора на ЧМ-2026.

Источник утверждает, что «Барселона» может успеть сохранить Ольмо только в случае скорого одобрения сделки по продаже VIP-ложи на домашнем стадионе «Камп Ноу».

26-летний футболист был приобретен летом у немецкого «Лейпцига» за €55 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место, набрав 38 очков после 19 встреч. Впереди каталонцев находятся два мадридских клуба: лидирует «Атлетико» (41), а на второй строчке — «Реал» (40).

Свой первый матч в 2025 году «Барселона» проведет на выезде против команды «Барбастро» в рамках Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что Винисиус может получить дисквалификацию за удаление в игре чемпионата Испании.