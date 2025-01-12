Украинец Александр Усик признан боксером года по версии The Ring

Украинский боксер Александр Усик признан боксером года по версии журнала The Ring, передает «Чемпионат».

2 января Усик был признан лучшим боксером 2024 года по версии Boxing Scene.

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Ранее в команде Усика оценили шанс на еще один бой с Фьюри.