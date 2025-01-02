Украинец Усик обошел двух россиян и стал лучшим боксером 2024 года

Спортивный портал Boxing Scene назвал представителя Украины Александра Усика лучшим боксером 2024 года.

В топ-10 лучших боксеров года также попали двое россиян: Артур Бетербиев и Бахрам Муртазалиев. Также в списке лучших за 2024 год оказались Джесси Родригес (США), Дэниел Дюбуа (Великобритания), Наоя Иноуэ (Япония), Хильберто Рамирес (Мексика), Оскар Колласо (Пуэрто-Рико), Дзюнто Накатани (Япония) и Ник Болл (Великобритания).

Усик в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против британца Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF.

21 декабря состоялся второй поединок между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Усик — чемпион Олимпийских игр 2012 года в весовой категории до 91 кг, чемпион мира 2011 года в той же весовой категории, чемпион Европы 2008 года в категории до 81 кг.

Ранее Усик похвастался поддельными часами Rolex.