«Жадный пузан жаждет больше денег»: в команде Усика оценили шанс на еще один бой с Фьюри

Промоутер Усика о Фьюри: он не хочет третий бой, он хочет заработать денег

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, в интервью Fight Hub TV высказался о вероятности проведения третьего боя против британца Тайсона Фьюри и обвинил его в жажде денег.

«Фьюри требует трилогию? Он не хочет третий бой, он хочет заработать еще денег! Жадный пузан жаждет стать еще богаче. А что касается Усика — ему будет сложно найти в себе мотивацию на третий бой», — заявил он.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

«Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Украинский боксер сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF, позволив сражаться за него британцам Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа. Этот пояс в итоге перешел в руки Дюбуа.

Ранее Фьюри назвал свое поражение от Усика рождественским подарком.