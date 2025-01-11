Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер СКА Ротенберг объяснил поражение команды удалениями, которых не было

Тренер СКА Ротенберг объяснил несуществующими удалениями поражение от «Динамо»
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объяснил такой результат, допустив фактическую ошибку. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Хорошо начали, несмотря на то что первыми пропустили. Все бились, повели в счете, выполняли установку, играли дисциплинированно. Но во втором периоде нахватали удалений. Столько играя в меньшинстве, тяжело победить такую команду», — заявил он.

Во втором периоде матча хоккеисты СКА не получали удалений. Одно удаление было в первой части игры, штраф на две минуты получил Сергей Андронов. В третьем периоде дважды двухминутный штраф получил Сергей Плотников, и еще один раз был наказан Артем Земченок.

Поединок, который состоялся на стадионе »ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в Москве, завершился победой хозяев со счетом 5:4. СКА потерпел вторую неудачу подряд, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Западной конференции КХЛ. «Динамо» на «Западе» идет вторым.

Ранее в в СКА рассказали о серьезной травме Евгения Кузнецова.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами