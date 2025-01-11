Тренер СКА Ротенберг объяснил поражение команды удалениями, которых не было

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объяснил такой результат, допустив фактическую ошибку. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Хорошо начали, несмотря на то что первыми пропустили. Все бились, повели в счете, выполняли установку, играли дисциплинированно. Но во втором периоде нахватали удалений. Столько играя в меньшинстве, тяжело победить такую команду», — заявил он.

Во втором периоде матча хоккеисты СКА не получали удалений. Одно удаление было в первой части игры, штраф на две минуты получил Сергей Андронов. В третьем периоде дважды двухминутный штраф получил Сергей Плотников, и еще один раз был наказан Артем Земченок.

Поединок, который состоялся на стадионе »ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в Москве, завершился победой хозяев со счетом 5:4. СКА потерпел вторую неудачу подряд, остался с 54 очками и находится на шестой строчке Западной конференции КХЛ. «Динамо» на «Западе» идет вторым.

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