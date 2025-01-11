«Еще один раз, и больше не сыграет»: в СКА рассказали о серьезной травме Кузнецова

Тренер СКА Ротенберг: если Кузнецов еще раз получит травму, больше не сыграет

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что в клубе не собираются форсировать восстановление нападающего команды Евгения Кузнецова, который получил сотрясение мозга. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы не будем форсировать события. Если он еще раз получит травму, то никогда в жизни не сыграет. Это очень серьезная травма. Мы не будем форсировать ни одного игрока, а спокойно подготовим каждого, у нас все впереди. Мы готовимся к плей-офф. Будем все улучшать, но не будем рисковать здоровьем игроков. Особенно Кузнецова», — заявил Ротенберг.

Кузнецов столкнулся с Владиславом Провольневым на 27-минуте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — СКА и смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала. Арбитры не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде. Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» 25 декабря, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА занимает четвертую строчку с 57 очками после 43 игр, СКА идет шестым — 54 баллов после 43 встреч.

Ранее стало известно, накажет ли КХЛ вызвавшего у Кузнецова черепно-мозговую травму игрока.