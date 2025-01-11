Фигуристка Леонтьева назвала лучшим прокат своего дуэта на чемпионате России

Российская фигуристка Софья Леонтьева, которая выступает в паре с Даниилом Горелкиным в танцах на льду, рассказала в интервью «Газете.Ru», почему считает лучшим их исполнение произвольного танца под саундтрек к фильму «50 оттенков серого» на чемпионате России.

«Бывают такие дни, которые хочется вычеркнуть из своей жизни. Если смотреть на места, кто-то может подумать, что мы чем-то недовольны, поскольку мы стали седьмыми, но этот турнир не хочется забывать и вычеркивать. Он принес нам большой опыт, хорошие прокаты», — сказала Леонтьева.

Фигуристка отметила, что дуэт хорошо справился с ритм-танцем, если не считать того момента, когда они случайно врезались в борт. Также спортсменка осталась довольна исполнением произвольного танца под «50 оттенков серого».

«Мне кажется, это был лучший наш прокат произвольного танца на соревнованиях, — отметила Леонтьева. — Мы грамотно ехали, очень спокойно. Поэтому этот турнир точно хочется запомнить: здесь мы боролись только с самими собой».

Фигуристка рассказала, что дуэт находится в хорошем эмоциональном состоянии после чемпионата страны и активно ведет подготовку к финалу Гран-при России, который пройдет в Красноярске с 13 по 17 февраля.

На чемпионате России Леонтьева и Горелкин набрали в сумме 194,89 балла и заняли седьмое место, однако очень понравились заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, которая похвалила их в прямом эфире: «Просто браво!».

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