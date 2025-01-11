Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигуристка Леонтьева назвала лучшим прокат своего дуэта на чемпионате России

Фигуристка Леонтьева назвала лучшим их с Горелкиным прокат на чемпионате России
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская фигуристка Софья Леонтьева, которая выступает в паре с Даниилом Горелкиным в танцах на льду, рассказала в интервью «Газете.Ru», почему считает лучшим их исполнение произвольного танца под саундтрек к фильму «50 оттенков серого» на чемпионате России.

«Бывают такие дни, которые хочется вычеркнуть из своей жизни. Если смотреть на места, кто-то может подумать, что мы чем-то недовольны, поскольку мы стали седьмыми, но этот турнир не хочется забывать и вычеркивать. Он принес нам большой опыт, хорошие прокаты», — сказала Леонтьева.

Фигуристка отметила, что дуэт хорошо справился с ритм-танцем, если не считать того момента, когда они случайно врезались в борт. Также спортсменка осталась довольна исполнением произвольного танца под «50 оттенков серого».

«Мне кажется, это был лучший наш прокат произвольного танца на соревнованиях, — отметила Леонтьева. — Мы грамотно ехали, очень спокойно. Поэтому этот турнир точно хочется запомнить: здесь мы боролись только с самими собой».

Фигуристка рассказала, что дуэт находится в хорошем эмоциональном состоянии после чемпионата страны и активно ведет подготовку к финалу Гран-при России, который пройдет в Красноярске с 13 по 17 февраля.

На чемпионате России Леонтьева и Горелкин набрали в сумме 194,89 балла и заняли седьмое место, однако очень понравились заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, которая похвалила их в прямом эфире: «Просто браво!».

Ранее российские фигуристы восхитились Омском: «Правда вау».

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами