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«Даже борт снесли»: российские фигуристы рассказали о стремительном прогрессе

Фигуристы Леонтьева и Горелкин рассказали о стремительном прогрессе
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, рассказали в интервью «Газете.Ru», какой прогресс совершили по сравнению с прошлым сезоном, а также объяснили, почему врезались в борт во время ритм-танца на чемпионате России.

«В прошлом году были небольшие сложности с тем, чтобы кататься нормально, а в этом году мы именно едем, стараемся делать все гораздо лучше, шире», — сказал Горелкин.

«На этих соревнованиях было настолько лучше, что даже борт снесли», — отметила Леонтьева со смехом.

«Да, даже борт не ожидал такого поворота, — отметил Горелкин. — Мог бы и подвинуться по-братски (улыбается). Мы врезались в угол: он был более острый, чем обычно. На катке «Мечта», где мы тренируемся, угол побольше. Мы привыкли к тому, что было у нас, и тут возникли небольшие проблемки. Но слава богу, это не особо повлияло на впечатление».

Леонтьева и Горелкин получили за ритм-танец 78,13 балла, а за произвольный танец — 116,76. Общая сумма составила 194,89, что позволило спортсменам занять седьмое место на чемпионате России.

Ранее Тарасова похвалила Исинбаеву за возвращение в Россию.

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