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«Правда вау»: российские фигуристы восхитились Омском

Фигуристы Леонтьева и Горелкин восхитились проведением чемпионата России в Омске
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, поделились в интервью «Газете.Ru» своими впечатлениями от чемпионата России, который прошел в Омске на G-Drive Арене.

«Организация турнира — потрясающая, правда вау, сказать нечего, — сказал Горелкин. — В особенности когда получаешь кайф от того, что делаешь. На этом старте, что удивительно, мы были очень раскрепощены, хотя обычно на чемпионате России у всех максимальная концентрация и из-за этого можно зажаться».

Фигурист подчеркнул, что дуэт очень доволен достигнутым прогрессом в своем катании, а оценки и итоговое место для них на данный момент играли второстепенную роль.

«Чемпионат России — это очень эмоциональный старт, к нему нужно подходить особо, — отметил Горелкин. — На Гран-при чувствуешь себя спокойнее, а чемпионат России — это как контрольная работа. Здесь нужно жить моментом, получать удовольствие».

Леонтьева рассказала, что пара сильно прибавила в презентации своих постановок.

«Мы раскрылись, программы заиграли по-другому», — отметила фигуристка.

Леонтьева и Горелкин набрали за ритм-танец и произвольный танец в сумме 194,89 балла и заняли седьмое место на чемпионате России.

Ранее российский дуэт раскрыл секрет успеха в прокате под «50 оттенков серого».

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