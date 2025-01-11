Российский дуэт раскрыл секрет успеха в прокате под «50 оттенков серого»

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, рассказали в интервью «Газете.Ru», как им удалось восхитить Татьяну Тарасову своим исполнением произвольного танца под саундтрек к фильму «50 оттенков серого» на чемпионате России.

«Когда мы выходили на произвольный танец, я была максимально здесь: смотрела на трибуны, на людей, когда мы катались, слышала каждого, кто нам кричал и хлопал, это было здорово, — сказала Леонова. — На других соревнованиях мы пытались показать эмоциональность, но все равно зажимались. Здесь у нас получилось откатать программы так, как мы это делаем на тренировках».

«Из тех пар, кто попал в топ-7 на этом чемпионате России, мы самые молодые: меньше всего времени катаемся в мастерах», — отметил Горелкин.

Леонтьева также добавила, что дуэт планирует «нарабатывать матерость», чтобы показать на следующих турнирах, что они уверены в каждом своем действии и могут кататься «чисто, эмоционально, стабильно и спокойно».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уже отметила высокий уровень Леонтьевой и Горелкина. После проката фигуристов под «50 оттенков серого» на чемпионате России Тарасова воскликнула в прямом эфире «Просто браво!».

Пара получила за исполнение ритм-танца и произвольного танца в сумме 194,89 балла и заняла седьмое место.

Ранее российские фигуристы назвали «50 оттенков серого» самой сложной программой в карьере.