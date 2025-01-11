«Может выступать в качестве стендап-комика»: Губерниев назвал Вяльбе нерукопожатной

Губерниев: Вяльбе ни с кем в FIS не общается, она нерукопожатный персонаж

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на заявление главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что допуск российских лыжников «не зависит от общения с кем-либо из международной федерации (FIS)». Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Вяльбе сказала, что от контактов с FIS ничего не зависит? А вы дальше ее слушайте. Ни с кем она там не общается, она уже нерукопожатный персонаж. Особенно после того, что она нагородила. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика», — заявил он.

Елена Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.

27 сентября стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее в Федерации лыжных гонок России назвали условие участия российских лыжников в Олимпиаде.