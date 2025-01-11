В Федерации лыжных гонок России назвали условие участия российских лыжников в Олимпиаде

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что у россиян могут быть квоты на Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС.

«Как известно, в лыжных гонках нет олимпийской квалификации. Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты, как раньше», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года.

Ранее норвежский тренер призвал отстранить еще одну страну вслед за Россией.

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