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Кокорин помог «Арису» выйти в лидеры чемпионата Кипра

«Арис» обыграл «Пафос» в чемпионате Кипра, Кокорин отдал результативный пас
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Aris Limassol F.C/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Арис» обыграл «Пафос» в матче 18-го тура чемпионата Кипра.

Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе «Ариса», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом противостоянии оформил Велько Николич, который поразил ворота соперников на 62-й минуте. Его ассистентом выступил российский нападающий Александр Кокорин.

На счету российского форварда в текущем сезоне семь голов и четыре результативные передачи.

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис».

Благодаря этой победе «Арис», набравший 43 балла, вышел на первую строчку в турнирной таблице национального первенства. «Пафос» имеет такое же количество баллов и идет вторым, уступая по дополнительным показателям.

Ранее российский тренер оценил возможность увидеть Кокорина в РПЛ.

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