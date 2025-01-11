Экс-футболист «Спартака»: в одном клубе сказали заплатить судьям, чтобы они судили честно

Бывший полузащитник московского «Спартака», петербургского «Зенита», махачкалинского «Анжи», «Краснодара», «Тосно» и сборной России Владимир Быстров заявил, что в одной из команд, за которую он выступал, просили заплатить арбитрам, чтобы они судили честно, передает «РБ Спорт».

«Такое было в одном клубе, нам сказали, что нужно отдать премиальные арбитру, чтобы он отсудил честно. Это единственный случай в моей карьере», — сказал Быстров.

Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005-й и с 2009 по 2014 год. В 2005 году полузащитник перешел в московский «Спартак». Свою профессиональную карьеру он завершил в «Тосно», вместе с которым выиграл единственный трофей в истории клуба — Кубок России.

Быстров является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, а также двукратным чемпионом России в составе «Зенита».

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