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Бывший футболист сравнил ОАЭ и Россию

Быстров: я уже вернулся из Дубая в Россию, здесь в сто раз лучше
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что в России лучше, чем в ОАЭ, «в сто раз». Его слова приводит Sport24.

«Уезжал просто отдохнуть и позагорать. Уже вернулся из Дубая в Россию. Могу сказать так: в России лучше. Чем? Всем, в сто раз. В России жить в два раза дешевле, чем в Дубае», — заявил Быстров.

Ранее сообщалось о том, что Быстров перебрался в ОАЭ «по определенным причинам».

Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005-й и с 2009 по 2014 год. В 2005 году полузащитник перешел в московский «Спартак». Свою профессиональную карьеру он завершил в «Тосно», вместе с которым выиграл единственный трофей в истории клуба — Кубок России.

Быстров является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, а также двукратным чемпионом России в составе «Зенита».

Ранее Быстров признался, что приходил на тренировку с перегаром.

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