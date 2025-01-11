Овечкин не забил в третьем матче подряд

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Монреалю» в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард «столичных» Александр Овечкин не смог забить. Это уже третий матч подряд, когда звезда «Вашингтона» остается без набранных очков.

Предыдущая игра «Вашингтон Кэпиталз» прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» в присутствии 17 941 зрителя и завершилась победой хозяев над «Ванкувер Кэнакс» в дополнительное время со счетом 2:1. Всего 39-летний Овечкин провел на льду 17 минут 55 секунд (3:57 — в большинстве), нанес три броска в створ, провел один силовой прием и завершил встречу с нулевым показателем полезности.

7 января российский нападающий также ушел без забитых шайб в матче против «Баффало» (3:4 Б).

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Благодаря своей последней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

Ранее НХЛ на официальном сайте разместила счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки.