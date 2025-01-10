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НХЛ разместила счетчик голов Овечкина

НХЛ на официальном сайте разместила счетчик голов Овечкина до рекорда Гретцки
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Rob Gray/Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) разместила на своем официальном сайте счетчик голов, оставшихся российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину до снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки.

При нажатии на виджет, расположенный на главной странице сайта, можно увидеть материалы об Овечкине, его подробную статистику, а также видео голов и календарь матчей «Вашингтона».

Ранее сообщалось о том, что Овечкин не забил во втором матче подряд.

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Благодаря своей последней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

Ранее «Вашингтон» поздравил Овечкина с юбилеем.

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