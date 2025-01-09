Овечкин не забил во втором матче подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».

Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» в присутствии 17 941 зрителя и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 2:1.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин во втором матче подряд остался без набранных очков. Всего 39-летний форвард провел на льду 17 минут 55 секунд (3:57 – в большинстве), нанес три броска в створ, провел один силовой прием и завершил встречу с нулевым показателем полезности.

До рекорда Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ Овечкину осталось 22 гола.

После этой победы «Кэпс» набрали 58 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» с 46 баллами сохранил за собой восьмую позицию в Западной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» дома примет «Монреаль». Эта игра пройдет в ночь с 10 на 11 января, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

Ранее «Вашингтон» Овечкина обыграл «Ванкувер».