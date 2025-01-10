Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские фигуристы назвали «50 оттенков серого» самой сложной программой в карьере

Фигуристы Леонтьева и Горелкин назвали «50 оттенков серого» самым сложным танцем
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, рассказали в интервью «Газете.Ru», почему считают свой произвольный танец под саундтрек «50 оттенков серого» более сложным по сравнению с их прошлогодней программой.

«В прошлом году мы только выходили из юниоров и вообще не соображали, что происходит, — рассказал Горелкин. — Произвольная программа была насыщена акробатическими элементами, и в ней было не продохнуть: ты просто делал, как мог, где-то не хватало физики, где-то программу доезжали плохо. Танец этого сезона сложнее, но не по акробатической насыщенности, а по передаче самой темы — «50 оттенков серого».

«Также по катанию, по связкам эта программа сложнее, — подчеркнула Леонтьева. — Мы выросли за этот год».

Горелкин также отметил, что их пара достигла большого прогресса в катании. Это позволило лучше презентовать программы на чемпионате России.

«Чемпионат России этого года и прошлого — две кардинально разные вещи, между ними пропасть. За год мы очень многое сделали», — сказал фигурист.

Леонтьева и Горелкин получили за произвольный танец на чемпионате страны 116,76 балла. Общая сумма составила 194,89, что позволило спортсменам занять седьмое место.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая работала комментатором на чемпионате России, высоко оценила выступление Леонтьевой и Горелкина в произвольном танце. После проката Тарасова крикнула в прямом эфире «Просто браво!».

Ранее российские фигуристы раскрыли, почему «снесли борт» во время выступления.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами