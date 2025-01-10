Российские фигуристы назвали «50 оттенков серого» самой сложной программой в карьере

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, рассказали в интервью «Газете.Ru», почему считают свой произвольный танец под саундтрек «50 оттенков серого» более сложным по сравнению с их прошлогодней программой.

«В прошлом году мы только выходили из юниоров и вообще не соображали, что происходит, — рассказал Горелкин. — Произвольная программа была насыщена акробатическими элементами, и в ней было не продохнуть: ты просто делал, как мог, где-то не хватало физики, где-то программу доезжали плохо. Танец этого сезона сложнее, но не по акробатической насыщенности, а по передаче самой темы — «50 оттенков серого».

«Также по катанию, по связкам эта программа сложнее, — подчеркнула Леонтьева. — Мы выросли за этот год».

Горелкин также отметил, что их пара достигла большого прогресса в катании. Это позволило лучше презентовать программы на чемпионате России.

«Чемпионат России этого года и прошлого — две кардинально разные вещи, между ними пропасть. За год мы очень многое сделали», — сказал фигурист.

Леонтьева и Горелкин получили за произвольный танец на чемпионате страны 116,76 балла. Общая сумма составила 194,89, что позволило спортсменам занять седьмое место.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая работала комментатором на чемпионате России, высоко оценила выступление Леонтьевой и Горелкина в произвольном танце. После проката Тарасова крикнула в прямом эфире «Просто браво!».

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