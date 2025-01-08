Тарасова похвалила Исинбаеву за возвращение в Россию

Тренер Тарасова похвалила Исинбаеву за приезд в Волгоград на похороны Трофимова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «ВсеПроСпорт» похвалила решение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая прибыла из Испании в Волгоград для того, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим тренером Евгением Трофимовым.

По ее словам, спортсменка поступила по-человечески, прилетев в Россию.

«Это ее тренер, они многие годы были близки, вместе добивались больших побед. Евгений Трофимов был для нее как отец. Исинбаева поступила как достойный человек», — заявила Тарасова.

О смерти Трофимова стало известно 3 января. Специалист тренировал Исинбаеву дважды: в 1997-2006 годах, а также в 2010-2014 годах. Под его руководством спортсменка стала олимпийской чемпионкой Афин в 2004 году, а также бронзовым призером Игр в Лондоне в 2012-м. Также за время сотрудничества Исинбаева выиграла четыре чемпионата мира.

Трофимов был награжден почетным знаком «За высокие спортивные достижения на XXVIII Олимпийских играх», орденом Петра Великого I степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Ранее в Госдуме похвалили Елену Исинбаеву за возвращение в Россию.