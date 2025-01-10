«Вашингтон» исключил россиянина из состава

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко был переведен в состав фарм-клуба «Херши Берс», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

20 ноября сообщалось о том, что он был вызван в основу «Вашингтон Кэпиталз» на время отсутствия Александра Овечкина из-за травмы.

Теперь место россиянина в основном составе займет лучший снайпер команды АХЛ в этом сезоне Итэн Франк.

В текущем сезоне 20-летний Мирошниченко провел 16 игр за фарм-клуб «Херши Берс», выступающий в АХЛ, и набрал 14 очков — семь шайб и семь результативных передач.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2. Овечкину удалось забросить две шайбы. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустил из-за этой травмы больше месяца.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 872 гола в НХЛ, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

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