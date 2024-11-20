Стало известно, кто заменит травмированного Овечкина

Российский нападающий Иван Мирошниченко был вызван в основу «Вашингтон Кэпиталз» на время отсутствия Александра Овечкина из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В текущем сезоне 20-летний Мирошниченко провел 16 игр за фарм-клуб «Херши Берс», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), и набрал 14 очков — семь шайб и семь результативных передач.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2. Овечкину удалось забросить две шайбы. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 20 ноября он должен пройти дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее тренер «Вашингтона» назвал случайной травму Овечкина.