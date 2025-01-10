«Придурок»: Тарасова ответила чешскому хоккеисту на оскорбление России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не нужно остро реагировать на высказывания чемпиона мира 1972 года в составе Чехословакии Вацлава Недомански, который назвал русских «примитивной нацией». Ее слова приводит РИА Новости.

«Почему я должна его слушать, когда я здесь живу и здравствую, работаю и известна на весь мир? Кто он такой, чтобы говорить о нашей нации? Почему это всех заинтересовало? Придурок. Мало ли что он сказал. Это так глупо», — заявила она.

Сборная СССР по хоккею 22 раза побеждала на чемпионатах мира и семь раз становилась сильнейшей на Олимпийских играх. В настоящее время сборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF). На счету российской команды пять побед на чемпионатах мира.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал пункт, без которого России нельзя возвращаться на турниры.