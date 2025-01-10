США ввели санкции против главы РФС

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции в отношении президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Об этом сообщает Reuters.

Объявление новых американских санкций ожидается сегодня, 10 января. Источник утверждает, что они затронут «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз».

Ранее в РФС назвали самый яркий матч сборной России в 2024 году

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее была названа дата, когда с российского футбола снимут санкции.