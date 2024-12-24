В РФС назвали самый яркий матч сборной России в 2024 году

Глава РФС Дюков назвал матч против Сербии самым ярким для России в 2024 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что считает матч против национальной команды Сербии самым ярким для сборной России в 2024 году. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Матч с командой Сербии, если исходить из статуса соперников. Жаль, что сербы большую часть встречи играли вдесятером. А так — полные трибуны, статусный соперник, разгромный счет. Хороший матч!» — заявил Дюков.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина также обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Помимо этого, три матча были отменены. В марте должна была состояться встреча с Парагваем — она была перенесена на более поздний срок из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Матч с Таиландом в сентябре не состоялся из-за тайфуна «Яга». В рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Ранее была названа дата, когда с российского футбола снимут санкции.