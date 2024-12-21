Названа дата, когда с российского футбола снимут санкции

Ограничения с российского футбола не будут сняты раньше 2026 года. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

«У меня много друзей и в Испании, и в Германии, и в Сербии — все говорят: Россию нужно допускать до турниров. Почему, допустим, Израиль играет, а Россия — нет? Избирательное к нам отношение, двойные стандарты.

Многие страны понимают, что ситуация, в которой мы сейчас находимся — я имею в виду СВО, противостояние Запада и России, — не может кончиться сегодня или завтра. Она может длиться, но спорт-то должен быть вне этого, и многие это осознают. Мы видим, что в индивидуальных видах спорта наших атлетов уже допускают, пусть и в нейтральном статусе. Тем не менее, обратное лобби настолько сильнее, что вряд ли в ближайшее время нас допустят до европейского футбола. Преждевременно об этом говорить. Думаю, это не произойдет раньше 2026 года», — сказал Наумов.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что многие страны поддерживают возвращение российских команд, в их числе — Германия. В свою очередь, президент организации Александр Дюков заявил, что ждет допуска российских футболистов до международных турниров уже в 2025 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее в Госдуме рассказали, будет ли Россия в элите мирового футбола.