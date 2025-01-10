Экс-тренер «Спартака» ответил, будут ли у команды проблемы из-за ухода лидера

Тренер Гладилин заявил, что у «Спартака» не будет проблем из-за ухода Угальде

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился размышлениями на тему того, как отразится на красно-белых возможный уход нападающего Манфреда Угальде. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Никаких проблем не будет. На эти деньги можно спокойно кого-то купить, даже еще дешевле. Время есть. У «Спартака» грамотный тренер и новый спортивный директор. Уверен, будет куплен игрок, который поможет в решении задач», — заявил он.

8 января появилась информация, что игроком заинтересовался «ПСЖ».

Угальде перешел в «Спартак» год назад и во второй части прошлого сезона не смог забить ни одного мяча в 12 матчах Российской премьер-лиги, один раз отличившись в игре Кубка России против санкт-петербургского «Зенита». Однако с приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее был назван худший тренер в истории «Спартака».