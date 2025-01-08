«ПСЖ» может усилиться игроком «Спартака»

«Пари Сен-Жермен» может в зимнее трансферное окно подписать контракт с нападающим московского «Спартака» Манфредом Угальде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, во французском клубе впечатлены игрой костариканца за российский клуб и готовы предложить «Спартаку» оформить сделку уже в январе. Если этого не произойдет, то трансфер может состояться летом.

Угальде перешел в «Спартак» год назад и во второй части прошлого сезона не смог забить ни одного мяча в 12 матчах Российской премьер-лиги, один раз отличившись в игре Кубка России против санкт-петербургского «Зенита». Однако с приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может пополнить состав еще одним защитником.