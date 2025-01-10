«Лапали женщин»: саудовских фанатов обвинили в неуважении после матча Суперкубка Испании

Саудовские болельщики поиздевались над фанатами «Мальорки» после игры с «Реалом». Об этом рассказал Кике Дардер, отец хавбека «Мальорки» Серджи Дардера, его слова приводит Marca.

«После окончания матча, по пути к автобусу, по обе стороны от нас образовался коридор из людей, которые насмехались и издевались над нами и лапали присутствовавших женщин. Они говорили нам: «3:0, 3:0». С грубым неуважением. Больше всего пострадали не мужчины, а женщины, которые были напуганы», — рассказал он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии, завершилась с результатом 3:0. Счет в поединке открыл Джуд Беллингем на 63-й минуте. Еще дважды «Мальорка» пропустила в добавленное время: на 90+2-й минуте Мартин Вальент срезал мяч в свои ворота, а на 90+5-й минуте точку поставил Родриго.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, который обслужила бригада арбитров во главе с испанским судьей Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа.

В финале турнира «Реал» встретится с «Барселоной». Встреча состоится 12 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Реал» выиграл Межконтинентальный кубок.