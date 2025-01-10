«Недостаточно»: Конор Макгрегор о тюремном сроке для российской модели

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутился тем, какой тюремный срок получила российско-испанская модель Луиза Кремлева за ложное обвинение футболиста «Милана» Тео Эрнандеса в избиении и изнасиловании.

«Если бы суд принял другое решение, футболист получил бы 10 лет тюрьмы. Если доказано, что обвинения были лживыми, клеветник должен получать аналогичный срок заключения. 6 месяцев за попытку посадить человека в тюрьму на большую часть жизни с помощью лжи — этого недостаточно!» — написал Макгрегор.

Инцидент произошел в июне 2017 года. По словам Кремлевой, Эрнандес, предварительно накачав наркотическими веществами, изнасиловал и избил ее на парковке ночного клуба в Марбелье. В крови девушки наркотики обнаружены не были, но половой акт подтвердился. Футболист заявил, что все произошло по обоюдному согласию, и обвинения были сняты.

По информации СМИ, что Кремлева подтвердила свою вину, и 9 января испанский суд приговорил девушку к шести месяцам тюремного заключения и штрафу.

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