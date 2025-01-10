Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Недостаточно»: Конор Макгрегор о тюремном сроке для российской модели

Боец Макгрегор возмутился тюремным сроком модели Кремлевой из-за клеветы
close
Jeff Bottari/Global Look Press

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) возмутился тем, какой тюремный срок получила российско-испанская модель Луиза Кремлева за ложное обвинение футболиста «Милана» Тео Эрнандеса в избиении и изнасиловании.

«Если бы суд принял другое решение, футболист получил бы 10 лет тюрьмы. Если доказано, что обвинения были лживыми, клеветник должен получать аналогичный срок заключения. 6 месяцев за попытку посадить человека в тюрьму на большую часть жизни с помощью лжи — этого недостаточно!» — написал Макгрегор.

Инцидент произошел в июне 2017 года. По словам Кремлевой, Эрнандес, предварительно накачав наркотическими веществами, изнасиловал и избил ее на парковке ночного клуба в Марбелье. В крови девушки наркотики обнаружены не были, но половой акт подтвердился. Футболист заявил, что все произошло по обоюдному согласию, и обвинения были сняты.

По информации СМИ, что Кремлева подтвердила свою вину, и 9 января испанский суд приговорил девушку к шести месяцам тюремного заключения и штрафу.

Ранее в Госдуме оценили расистские оскорбления в адрес бразильского игрока.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами