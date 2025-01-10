«Это провокация»: в Госдуме оценили расистские оскорбления в адрес бразильского игрока

Депутат Госдумы Российской Федерации и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила сожаление, что некоторые болельщики позволяют себе оскорблять игроков другой команды. Так в комментарии РИА Новости она отреагировала на дискриминацию бразильского игрока по футзалу из «Норильского никеля» Нандо в матче 14-го тура чемпионата России с «Сибиряком».

«Это ненормальное боление. Этим должен заняться РФС. Но у нас в стране абсолютно точно нет расизма. Это провокация в отношении ключевого игрока команды для того, чтобы помочь своей. Это нечестная игра», — заявила Журова.

По ходу матча футболист из-за расистских оскорблений покинул площадку.

«Мы твердо убеждены, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом», — заявили в команде.

Нандо выступает в чемпионате России с 2012 года. В 2021-м он получил российский паспорт, а в 2022-м — дебютировал за национальную команду. Игрок является пятикратным чемпионом России и шестикратным победителем Кубка России. Он также выступал за московское «Динамо», «Газпром-Югру», КПРФ и самарское «Динамо».

Ранее «Реал» оштрафовал несовершеннолетнего болельщика за расизм.