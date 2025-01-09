Обвинявшая футболиста в насилии российская модель сядет в тюрьму

Суд испанского города Малага приговорил российскую модель Луизу Кремлеву к тюремному сроку за клевету в отношении футболиста «Милана» Тео Эрнандеса. Об этом сообщает Marca.

Инцидент произошел в июне 2017 года. По словам Кремлевой, Эрнандес, предварительно накачав наркотическими веществами, изнасиловал и избил ее на парковке ночного клуба в Марбелье. В крови девушки наркотики обнаружены не были, но половой акт подтвердился. Футболист заявил, что все произошло по обоюдному согласию и обвинения были сняты.

Сообщается, что Кремлева подтвердила свою вину и 9 января испанский суд приговорил девушку к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в десять евро на шесть месяцев.

Эрнандес выступает за «Милан» c 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 22 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. В национальном первенстве «Милан» занимает восьмую строчку — у коллектива 27 очков после 17 матчей.

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