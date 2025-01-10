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Роналду установил исторический рекорд

Роналду установил бомбардирский рекорд, забив с пенальти за «Аль-Наср»
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Reuters

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду установил бомбардирский рекорд.

9 января футболист забил мяч в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Охдуда». На 42-й минуте игры Роналду реализовал пенальти. Таким образом, футболист оформил свой первый гол в 2025 году и отличился в 24-м календарном году подряд. Он стал первым футболистом в истории, которому это удалось.

Впервые Роналду забил в 2002-м за «Спортинг». Затем он поражал ворота соперников, играя за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», а также за сборную Португалии. Всего в своей карьере он забил 917 мячей.

Поединок с «Аль-Охдудом» завершился победой «Аль-Насра» со счетом 3:1. Клуб набрал 28 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету «Аль-Охдуда» 12 очков и 14-я позиция.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее Роналду задумался об уходе из футбола.

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