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Роналду задумался об уходе из футбола

Криштиану Роналду может завершить профессиональную карьеру футболиста
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Reuters

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду близок к тому, чтобы уйти из спорта. Об этом сообщает Teamtalk.

По информации источника, 39-летний форвард задумывается над тем, чтобы объявить о завершении профессиональной карьеры по окончании текущего контракта с «Аль-Насром». При этом Роналду не исключает варианта возвращения на родину, чтобы подписать заключительный контракт с одним из португальских клубов.

В 83 играх за саудовскую команду Роналду записал на свой счет 74 гола и 18 результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает четвертое место, набрав 25 очков. Лидирует в чемпионате «Аль-Иттихад», имея в активе 36 баллов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ».

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