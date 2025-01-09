Российская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Австралии

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде, проиграв представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 14 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 4:6 не в пользу россиянки. В активе Шнайдер один эйс и пять двойных ошибок, а также четыре реализованных брейк-поинта из 12. Путинцева выполнила одну подачу навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из 12.

В полуфинале спортсменка из Казахстана сыграет с первой сеяной турнира, американкой Джессикой Пегулой.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка пробилась в основную сетку Australian Open.