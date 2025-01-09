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Российская теннисистка пробилась в основную сетку Australian Open

Россиянка Кудерметова вышла в основную сетку Australian Open
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Patrick Dancel/IPA Sport/Global Look Press

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в основную сетку первого в году турнира Большого шлема — Australian Open, обыграв представительницу Австралии Элену Мичич.

Встреча, которая продолжалась 1 час 22 минуты, завершилась со счетом 6:4, 7:5. В активе Кудерметовой семь эйсов и три двойных ошибки, а также четыре реализованных брейк-поинта из шести. Мичич выполнила семь подач навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из девяти.

Соперник Кудерметовой по первому раунду будет определен позднее.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее стали известны соперники россиян на Australian Open.

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