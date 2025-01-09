Назван заработок Неймара за 2024 год

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заработал €101 млн, проведя на поле всего 42 минуты в 2024 году. Об этом сообщает Footmercato.

32-летний игрок получил травму во втором матче после годового отсутствия из-за еще одного повреждения.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

С 2010 года Неймар на международной арене выступает за сборную Бразилии. В 2016 году он стал чемпионом Олимпийских игр.

Известно, что среди вариантов продолжения карьеры Неймар отдает приоритет клубу, воспитанником которого он является, — «Сантосу», который сейчас представляет второй бразильский дивизион. Этот клуб вылетел из элиты по итогам прошлого сезона.

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