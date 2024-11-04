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Пропустивший год Неймар получил травму во втором матче после возвращения

Неймар травмировался во втором матче после того, как залечил прошлое повреждение

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Robert Michael/Global Look Press

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар получил травму спустя полчаса игры на поле.

Он вышел на поле в матче с иранским «Эстеглялем» на 57-й минуте, а уже на 86-й покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Эта игра стала второй для Неймара после возвращения в строй. Ранее он пропустил 369 дней из-за травмы крестообразной связки в матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Уругваем.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

С 2010 года Неймар на международной арене выступает за сборную Бразилии. В 2016 году он стал чемпионом Олимпийских игр.

Ранее Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами».

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