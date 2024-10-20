Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории американского «Интер Майами».

В ночь на 20 октября клуб в регулярном чемпионате МЛС обыграл Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 6:2. Месси в этом поединке оформил хет-трик, таким образом, теперь на его счету 33 гола за клуб. Для этого ему потребовалось сыграть всего 35 игр.

По этому показателю Месси обошел Леонардо Кампана, который забил 31 мяч за 97 игр.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Месси четыре раза выигрывал Лиги чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча»,

Ранее Месси получил очередной приз.