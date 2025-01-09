Стали известны соперники россиян на Australian Open

Медведев сыграет с 414-й ракеткой мира Самреем из Таиланда

Пресс-служба первого в году турнира Большого шлема Australian Open опубликовала стартовые пары турнира. Первая ракетка России Даниил Медведев в первом матче сыграет с представителем Таиланда Касидитом Самреем.

Самрей занимает 414-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и попал на турнир благодаря выданному приглашению (wild card).

19-я ракетка мира Карен Хачанов в первом круге встретится с французом Адрианом Маннарино, Роман Сафиуллин — с австралийцем Танаси Коккинакисом, а Андрей Рублев и Павел Котов в первом раунде сыграют против вышедших из квалификации участников, которая еще не завершилась.

Встречи основной сетки соревнований начнутся 12 января.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее россиянам запретили покупку билетов на Australian Open.